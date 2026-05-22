J2US: Ένταση με Φασουλή και Λεμπιδάκη – “Τι αηδίες είναι αυτές που είπες; Να φύγετε, στο καλό”

Ένταση μεταξύ του κριτή Σταμάτη Φασουλή και του διαγωνιζόμενου Χάρη Λεμπιδάκη, σημειώθηκε στον ημιτελικό του «Just the 2 of us» το βράδυ της Πέμπτης (21/5).

Ο Χάρης Λεμπιδάκης, ακούγοντας την κριτική του Σταμάτη Φασουλή για την ερμηνεία του στο J2US, αντέδρασε, με τον Σταμάτη Φασουλή να του απαντά: «Αυτό το είδος δεν το έχεις, όπως κι εγώ δεν μπορώ να παίξω τον Άμλετ. Τι να κάνουμε τώρα;»

Ο Χάρης Λεμπιδάκης πρότεινε να αποχωρήσουν με την Φαίη Θεοχάρη από το σόου, πριν ερμηνεύσουν το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς.

«Σιγά σιγά, θα έρθει η ώρα σας. Ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε μένετε για πολλούς λόγους, όπως το ότι σας θέλει το κοινό», είπε ο Σταμάτης Φασουλής, ξεκινώντας έναν έντονο διάλογο με τον Χάρη Λεμπιδάκη.

Χάρης Λεμπιδάκης: Έτσι όπως το ξεκινήσατε, ευτυχώς στο σώσατε…

Σταμάτης Φασουλής: Δεν έσωσα τίποτα, εσύ δεν ξέρω τι λες… και τι αηδίες είναι αυτές που είπες εκεί πριν, ότι “εμείς ήρθαμε να κάνουμε κριτική”. Δεν ήρθες εδώ για κριτική, ήρθες να σε κριτικάρουν. Αυτά από εμένα.

Χάρης Λεμπιδάκης: Δεν θα απαντήσω αυτή τη φορά, δεν θα κάνω το λάθος να ωθήσω στο κακό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αντιμετώπισή σας. Εσείς δείχνετε αυτή την στιγμή ποιος είστε, όχι εγώ.

Σταμάτης Φασουλής: Το έχω δείξει χρόνια. Αν περίμενα από εσένα αγόρι μου να μάθει ο κόσμος ποιος είμαι, θα είχα χάσει πολλά, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.

«Δεν έχω δικαίωμα να πω ότι δεν είχατε την ατμόσφαιρα; Άλλωστε η βαθμολογία σας δεν είναι από εμένα, είναι και από το κοινό. Βαριέμαι… Πλήττω αφόρητα» τόνισε μεταξύ άλλων ο Σταμάτης Φασουλής.