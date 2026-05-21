Γρηγορίου μετά την ανανέωση στον πάγκο του Άρη: “Δύο ακόμη χρόνια, υψηλότερα στόχοι”

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Άρη και τα επόμενα δύο χρόνια, με τους «κιτρινόμαυρους» να επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών συνοδεύτηκε και από το πρώτο δημόσιο μήνυμα του προπονητή, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στα social media έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Ο Γρηγορίου εμφανίστηκε αισιόδοξος και αποφασισμένος για τη συνέχεια, στέλνοντας μήνυμα ενότητας αλλά και φιλοδοξίας προς τον κόσμο της ομάδας. Ο Έλληνας τεχνικός έκανε λόγο για υψηλότερους στόχους τη νέα σεζόν, δείχνοντας πως στον Άρη υπάρχει διάθεση να χτιστεί κάτι πιο ανταγωνιστικό και σταθερό σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

«Δύο ακόμη χρόνια. Ίδια εστίαση, υψηλότερα στόχοι», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Instagram.