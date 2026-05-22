Κατερίνα Γκαγκάκη: Ξεκίνησα τη διαδικασία της αναδοχής, αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά δεν είναι ευθύνης ενός

Η Κατερίνα Γκαγκάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα και μίλησε μεταξύ άλλων για τις προσωπικές της «ήττες», την ανισορροπία στην προσωπική της ζωή, αλλά και τη σκέψη που έκανε στο παρελθόν να προχωρήσει σε αναδοχή παιδιού.

«Ήττα θεωρώ το ότι η προσωπική μου ζωή δεν ήταν ποτέ ισορροπημένη. Ήττα θεωρώ το ότι άφησα πολλά χρόνια να περάσουν μη κάνοντας επιλογές γιατί θεωρούσα ότι “κάπως θα τα φέρει η ζωή”. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να είχα κάνει πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα για μένα κάποια στιγμή», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Τα τελευταία δύο χρόνια θεωρώ ότι περιμένω να συμβεί κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά ότι θα είναι ένα θαύμα που θα μου δείξει προς τα πού θέλω να πάω και να κάνω κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αναδοχής παιδιού, ωστόσο τελικά έκανε πίσω λόγω των δυσκολιών που ένιωθε πως θα αντιμετώπιζε ως μονογονέας.

«Το σκέφτηκα… Το ξεκίνησα κιόλας, όχι της υιοθεσίας, της αναδοχής. Αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ευθύνη όχι ενός ανθρώπου. Όντας μόνη μου, χωρίς κανένα υποστηρικτικό περιβάλλον, το θεωρώ κάτι τρομακτικά δύσκολο. Θα πάρω εγώ ένα παιδί και αν, ο μη γένοιτο, κάτι συμβεί; Τώρα πια θεωρώ ότι μεγάλωσα. Δεν είναι και εύκολο σε έναν άνθρωπο που δεν έχω και τίποτα. Πρακτικά πώς; Θα δουλεύω για να πληρώνω δύο ανθρώπους για να μένουν με αυτό το παιδί; Εφόσον βιοπορίζομαι κιόλας, είναι ωραίο να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους», τόνισε.