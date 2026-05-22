Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης σε δύο κόμβους σήμερα στη Θεσσαλονίκη – Δείτε σε ποια σημεία

Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης (αντικατάστασης ιστών) στους κόμβους Μ. Αλεξάνδρου – Φ. Νίκογλου και Πόντου – Μητροπολίτου Κυδωνίων – Γκόνη θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, οι έκτακτες εργασίες θα εκτελεστούν στους κόμβους α) Μεγάλου Αλεξάνδρου με Φιλίππου Νίκογλου από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. και στη συνέχεια β) Πόντου με Μητροπολίτου Κυδωνίων και Καπετάν Γκόνη από τις 11:30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων θα γίνεται από Τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με την οποία έχει γίνει σχετική συνεννόηση για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

