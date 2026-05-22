Θεσσαλονίκη: Η “Μικρή Ολυμπιάδα” συνεχίζεται σήμερα στην Τριανδρία

Ένας αγαπημένος αθλητικός θεσμός των παιδικών χρόνων, γεμάτος αναμνήσεις και χαρά, αναβιώνει για τρίτη διαδοχική χρονιά στη Θεσσαλονίκη.

O Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας διοργανώνουν τη «Μικρή Ολυμπιάδα», προσκαλώντας τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής να αφήσουν για λίγο τις οθόνες και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του αθλητισμού και του ομαδικού παιχνιδιού.

Η εκδήλωση άρχισε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στο Γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας (Οδός Γυμναστηρίου 1).

Κόντρα στις τάσεις της εποχής που καθηλώνουν τη νέα γενιά μπροστά από tablet και κινητά τηλέφωνα, η διοργάνωση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: «Η ζωή είναι έξω – στους δρόμους, στις πλατείες, στα γήπεδα, στις αλάνες και στο γρασίδι». Στόχος της Δημοτικής Ενότητας είναι να εμποτίσει στα παιδιά το «μικρόβιο» της φυσικής δραστηριότητας, αναδεικνύοντας την άθληση ως μια μόνιμη, υγιή στάση ζωής.

Η φετινή «Μικρή Ολυμπιάδα» υλοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη και συνεργασία: