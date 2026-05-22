Το TechSaloniki X επιστρέφει από σήμερα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Η 10η επετειακή διοργάνωση του TechSaloniki επιστρέφει δυναμικά στις 22–23 Μαΐου 2026 στην Προβλήτα Α’ του Λιμένα Θεσσαλονίκης, στις Αποθήκες Γ & Δ και στο MOMus Photography, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά το παραλιακό μέτωπο της πόλης στον απόλυτο προορισμό της τεχνολογικής κοινότητας.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας και του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και υπό την αιγίδα και με τη διαχρονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουριστικής Ανάπτυξης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στήριξης του TechSaloniki, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στρατηγική της επένδυση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος της περιοχής. Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση της γνώσης με την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα, την ψηφιακή μετάβαση και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες της Βόρειας Ελλάδας.

Η υποστήριξή της έχει συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη του TechSaloniki σε έναν θεσμό-ορόσημο για την Περιφέρεια, τη Θεσσαλονίκη και συνολικά το εγχώριο οικοσύστημα τεχνολογίας, ενισχύοντας κάθε χρόνο το αποτύπωμα της διοργάνωσης και αναδεικνύοντας τη Θεσσαλονίκη ως ανερχόμενο τεχνολογικό hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Υπό τον τίτλο “TechSaloniki X”, η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί τη συμπλήρωση δέκα ετών συνεχούς παρουσίας και ανάπτυξης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει την πιο ολοκληρωμένη έκδοση του θεσμού μέχρι σήμερα. Περισσότεροι από 3.500 επισκέπτες αναμένεται να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της απασχόλησης, η οποία απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής και των Θετικών Επιστημών, startups, επενδυτικά κεφάλαια, επιχειρηματικούς ομίλους και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα του TechSaloniki X περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο στην Αποθήκη Γ με 40 εταιρείες του κλάδου. Ανάμεσά τους ως Fueled by χορηγός η Deloitte, ως Carried by η EY Greece, Platinum οι Accenture, ΕΥ Greece, Netcompany και PeopleCert, καθώς και οι Gold χορηγοί Novibet, Chubb, Beta CAE, Kaizen Gaming, Consolut, Noris, Campeon, Qualco, DTS Cloud Security, Epignosis, Vodafone, Onelity, Einhell και TechPro Academy. Συμμετέχουν επίσης, ως Silver & Bronze οι PwC, Athens Technology Center, Kuehne+Nagel, OTS, Infiterra, Pentasoft, Datascouting, και οι bbv Dataviva, Dataways, Foodtec, Ppeak και GWF.

Παράλληλα, το TechSaloniki X προχωρά φέτος σε σημαντικές νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες που διευρύνουν ακόμη περισσότερο το εύρος και τον ρόλο της στο οικοσύστημα καινοτομίας.

Στις 22 Μαΐου, στην Αποθήκη Δ, κάνει πρεμιέρα το StartSaloniki, μια νέα πλατφόρμα αφιερωμένη στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Σε συνεργασία με τα venture capital funds, Loggerhead Ventures, TECS Capital και Thermi VC, η νέα αυτή δράση εστιάζει σε τομείς αιχμής όπως το Climate Tech, το Deep Tech και η Τεχνητή Νοημοσύνη, δίνοντας σε early-stage founders τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να δικτυωθούν με επενδυτές και να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνέργειες με την αγορά.

Την ίδια ημέρα, το TechSaloniki X ενώνει δυνάμεις, στην Αποθήκη Δ, με το 13ο Technology Forum, τη σημαντική πρωτοβουλία 36 φορέων από τον χώρο των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων και της Βιομηχανίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και τη βιομηχανία τεχνολογίας της περιοχής. Μέσα από ένα κοινό και συντονισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και ομιλιών, η σύμπραξη αυτή επιδιώκει να ενισχύσει τις συνέργειες και να επιταχύνει την ωρίμανση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης.

Επιπλεόν, η φετινή εκδήλωση θα φιλοξενήσει τη συνάντηση, The Regional Perspective of ScaleUp GREECE | Success Cases & Funding Opportunities του Innovation Greece [σύνδεσμος εγγραφής της εκδήλωσης ΕΔΩ] και το πολυαγαπημένο meet up της start up κοινότητας της πόλης, Open Coffee Thessaloniki.

Τέλος, σειρά εξειδικευμένων workshops και panels στην Αποθήκη Γ και στο Hush Café του Μουσείου Φωτογραφίας και panels από κορυφαίες εταιρείες και high-end επαγγελματίες του χώρου στις , θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες ουσιαστική γνώση, πρακτική εμπειρία και επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Η είσοδος και η συμμετοχή σε όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης -panels/workshops είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα panels και τα workshops του TechSaloniki X, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης 👉 techsalonikix

