Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στον Χορτιάτη

Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς αναλαμβάνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, διοργανώνοντας εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας από τις 18 έως και τις 22 Μαΐου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας».

Με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά ζωής, ο δήμος καλεί τους πολίτες να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, προσφέροντας αίμα σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Ελένη Γιαννούδη, υπογράμμισε τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, σημειώνοντας πως «η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη που μπορεί να αλλάξει το αύριο ενός ανθρώπου», ενώ τόνισε ότι κάθε προσφορά αίματος δίνει ελπίδα και δύναμη ζωής σε όσους δοκιμάζονται.

Το πρόγραμμα

Οι αιμοδοσίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 12:00 έως τις 19:00, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα για σήμερα

Παρασκευή 22 Μαΐου: Αίθουσα εκδηλώσεων «Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη» στην Κοινότητα Χορτιάτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 331093 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ygeia@pilea-hortiatis.gr.