MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Η πυκνή βλάστηση “έκρυβε” για 6 μήνες τη σορό του 33χρονου γιατρού – Απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στον Αποκόρωνα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) η σορός του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο άνδρας αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση.

Η σορός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου θα γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή για να εξακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Από τα πρώτα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σορού, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αντιστοιχία με τον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης. Γι’ αυτό τον λόγο έχουν κληθεί και οι γονείς του για την επίσημη αναγνώριση. Μάλιστα αν δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η σορός λόγω της προχωρημένης σήψης δεν αποκλείεται η περίπτωση να ληφθεί και δείγμα dna.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή.

«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού» ανέφερε στο zarpanews.gr ο κ. Νικολάου.

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησάκι.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, κανείς δεν περίμενε πως ο αγνοούμενος είχε διανύσει πεζός μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, πέρασε μέσα από το χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός και τελικά κατέληξε στο σημείο όπου βρέθηκε.

Αγνοούμενος Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 41 λεπτά πριν

Την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία ανακοίνωσε ο Τραμπ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποθεωτική υποδοχή για την Καρυστιανού στο Ολύμπιον – “Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία” – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Η ΕΡΤ έβγαλε περίπου 675.000 ευρώ από τη φετινή Eurovision

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Η επικοινωνία του Άδωνι Γεωργιάδη με αγρότισσα που δώρισε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Βέροιας – “Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ρόδος: Τι είπε στην απολογία του ο 44χρονος για το τροχαίο με τις δύο νεκρές – “Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Κ. Τασούλας από την Κέρκυρα: Χρέος μας η προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων και την ασφάλεια της χώρας