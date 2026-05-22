Αλεξάνδρα Σδούκου: Η δημαγωγία της αντιπολίτευσης γέννησε το κόμμα Καρυστιανού

Στην ίδρυση του κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στον Σκάι, τονίζοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από σοβαρή πολιτική πρόταση και όχι από ανακύκλωση δοκιμασμένων αντισυστημικών αφηγημάτων.

Η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «η παρουσίαση των κομμάτων κινείται μόνο στον αστερισμό της επικοινωνίας και των πανηγυριών με περιστέρια, φανέλες της Μπαρτσελόνα» αλλά πολύ σύντομα «θα πάμε στην ουσία της πολιτικής» και «εκεί θα μετρηθούμε όλοι».

Εν προκειμένω για τη χτεσινή παρουσίαση της κ. Καρυστιανού σχολίασε πως «ήταν μια γενική έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με συνωμοσιολογία, αντισυστημισμό, ακροδεξιό λόγο, λαϊκισμό» όπου «τα έβαλε στο μπλέντερ και έβγαλε το κόμμα που παρουσιάστηκε χθες» χωρίς καμία πρόταση για το μέλλον.

Υπογράμμισε μάλιστα πως «αν ήμασταν στο 2011, θα ακούγαμε όσα χθες ειπώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος με τους πιο ακραίους των “αγανακτισμένων”. Αν ήμασταν στο 2015, θα τα έλεγαν όσοι υποστήριζαν με φανατισμό τον κ. Τσίπρα. Σήμερα βλέπουμε αυτή τη ρητορική να επιστρέφει και αυτό είναι προβληματικό».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «η γέννηση έγινε πολύ καιρό πριν, όταν το ΠΑΣΟΚ έλεγε για χαμένα βαγόνια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ περιέφερε όλες τις συνωμοσίες δεξιά και αριστερά για εκμεταλλευτεί πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα και όταν όλοι μαζί υιοθετούσαν την ξυλολιάδα που ξεκίνησε ο Βελόπουλος, όταν υπέγραφαν όλοι μαζί με την Κωνσταντοπούλου. Όταν επένδυσαν πάνω στις θεωρίες συνωμοσίας, νομίζοντας ότι έτσι θα καταφέρουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Τελικά αυτό που νόμιζαν ότι θα εργαλειοποιούσαν, δημιούργησε κόμμα και το βρίσκουν μπροστά τους».

Η κ. Σδούκου, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική δράση με την αντιπολιτευτική ρητορική, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει την υλοποίηση του έργου της, κάνει τη δουλειά της. Ανανεώνει τον στόλο στα λεωφορεία, εντάσσει τους νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά, εγκαινιάζει μουσεία, όπως έκανε χθες ο Πρωθυπουργός» καταλήγοντας πως απέναντι στα νέα κόμματα και το νέο κύμα δημαγωγίας η κυβέρνηση απαντά συνεχίζοντας «τη δουλειά μέχρι το τέλος της θητείας μας, όχι μόνο γιατί αυτή είναι η εντολή που έχουμε λάβει από τους πολίτες, αλλά και γιατί η καλύτερη απάντηση απέναντι στον λαϊκισμό».