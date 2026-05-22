Βασίλης Ζούλιας: Έχω ξαναντύσει την Μαρία Καρυστιανού και τη συμπαθώ πολύ

Στην παρουσίαση του κόμματος της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» η Μαρία Καρυστιανού φόρεσε ένα σύνολο του Βασίλη Ζούλια. Ένα ασπρόμαυρο φόρεμα με λευκό πουκάμισο κεντημένο μαύρο τριαντάφυλλο και μαύρη φούστα σε Α γραμμή.

Ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) για την ίδια και το φόρεμα που επέλεξε. «Συμπαθώ πολύ την Μαρία Καρυστιανού. Είναι μια αξιόλογη γυναίκα που έχει κάνει τον πόνο της, αγώνα» είπε αρχικά, «νομίζω μπορεί να αντέξει την κριτική η κυρία Καρυστιανού».

«Μας έχει επισκεφτεί εδώ και καιρό, πριν από ένα μήνα. Δεν είναι ακριβό το φόρεμα, έχει μια λογική τιμή. Δεν ξέραμε ότι θα ήτανε για αυτή τη στιγμή. Το έχουμε χρόνια στη συλλογή μας, φέτος το κάναμε με το σχέδιο. Όποιος πενθεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ντυμένος στα κατάμαυρα».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχω «ξαναντύσει την κυρία Καρυστιανού. Τη συμπαθώ πολύ».

Για την παρουσίαση του κόμματος είπε πως «μου άρεσε πολύ, είναι πολύ όμορφη η κυρία Καρυστιανού , είναι πολύ δυνατή. Αν μπεις στο πολιτικό παιχνίδι όλοι κρίνονται».