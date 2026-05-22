MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βασίλης Ζούλιας: Έχω ξαναντύσει την Μαρία Καρυστιανού και τη συμπαθώ πολύ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην παρουσίαση του κόμματος της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» η Μαρία Καρυστιανού φόρεσε ένα σύνολο του Βασίλη Ζούλια. Ένα ασπρόμαυρο φόρεμα με λευκό πουκάμισο κεντημένο μαύρο τριαντάφυλλο και μαύρη φούστα σε Α γραμμή.

Ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) για την ίδια και το φόρεμα που επέλεξε. «Συμπαθώ πολύ την Μαρία Καρυστιανού. Είναι μια αξιόλογη γυναίκα που έχει κάνει τον πόνο της, αγώνα» είπε αρχικά, «νομίζω μπορεί να αντέξει την κριτική η κυρία Καρυστιανού».

«Μας έχει επισκεφτεί εδώ και καιρό, πριν από ένα μήνα. Δεν είναι ακριβό το φόρεμα, έχει μια λογική τιμή. Δεν ξέραμε ότι θα ήτανε για αυτή τη στιγμή. Το έχουμε χρόνια στη συλλογή μας, φέτος το κάναμε με το σχέδιο. Όποιος πενθεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ντυμένος στα κατάμαυρα».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχω «ξαναντύσει την κυρία Καρυστιανού. Τη συμπαθώ πολύ».

Για την παρουσίαση του κόμματος είπε πως «μου άρεσε πολύ, είναι πολύ όμορφη η κυρία Καρυστιανού , είναι πολύ δυνατή. Αν μπεις στο πολιτικό παιχνίδι όλοι κρίνονται».

Βασίλης Ζούλιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χανιά: Σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 3χρονο κοριτσάκι

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Η Μαρέβα Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στον Μυστρά: Η φωτογραφία με τον εορτάζοντα γιο της και η ευχή

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα φωτογραφία της κόρης της στο Instagram

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γερμανία: Νεκρές ανασύρθηκαν δύο γυναίκες από τα ερείπια πολυκατοικίας που κατέρρευσε στο Γκέρλιτς της Σαξονίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Μαζική συμμετοχή πολιτών στη μεγάλη γιορτή “Καλαμαριά: Υγεία για όλους” στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού