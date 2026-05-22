Κλειστό για τους επισκέπτες σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη

Το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, είναι κλειστό για τους επισκέπτες σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου και από τις δύο εισόδους του.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση μετά και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 8 mm, για την περιοχή της Σαμαριάς έως 10 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 11 mm.

Λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων, ο ΟΦΥΠΕΚΑ έλαβε την απόφαση το φαράγγι να παραμείνει κλειστό.

