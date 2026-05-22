Δεν θα καταθέσει σήμερα στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Καρυστιανού – Ποιος ο λόγος

Δεν θα καταθέσει τελικά σήμερα στον Άρειο Πάγο τη διακήρυξη του κόμματός της η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του νέου κόμματος Καρυστιανού, το πρόβλημα που ανέκυψε είναι ότι χρειάζεται περαιτέρω τακτοποίηση στα έγγραφα καθώς συγκεντρώθηκαν πολλές υπογραφές και στη Θεσσαλονίκη και το νομικό επιτελείο λόγω κόπωσης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες, ενώ τώρα το πρωί επιστρέφουν με πτήση στην Αθήνα.

Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη τη διακήρυξη του νέου κόμματος που έχει το όνομα, όπως αποκαλύφθηκε χθες, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», με σύμβολο το περιστέρι με το κλαδί ελιάς και μαζί την ιδρυτική του διακήρυξη.

Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καρυστιανού