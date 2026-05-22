Παπαθανάσης: Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαινίσεις σπιτιών συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε ότι 12.000 πολίτες έχουν υπογράψει συμβάσεις για το Σπίτι μου ΙΙ, ενώ ανακοίνωσε την έναρξη νέου προγράμματος ανακαινίσεων κατοικιών που δεν έχει εφαρμοστεί αλλού στην Ευρώπη.

Ο Νίκος Παπαθανάσης στάθηκε στην επιτυχία του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ, λέγοντας στην ΕΡΤ πως περισσότεροι από 14.000 δικαιούχοι έχουν λάβει έγκριση, ενώ ήδη 12.000 από αυτούς έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις για το δάνειο που θα λάβουν.

Αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση θα φέρει νέο πρόγραμμα ανακαίνισης των σπιτιών, που θα είναι «το πρώτο τέτοιου τύπου πρόγραμμα στην Ευρώπη», καθώς δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά καλύπτει και παρεμβάσεις αισθητικής ανακαίνισης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το πρόγραμμα αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 1990, οι οποίες παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον δύο χρόνια, με τον έλεγχο να γίνεται μέσω της κατανάλωσης ρεύματος. Το ανώτατο όριο επιδότησης διαμορφώνεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 36.000 ευρώ.

Η επιδότηση μπορεί να αγγίξει έως και το 95%, με υψηλότερα ποσοστά για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία και κατοίκους ορεινών περιοχών.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σταδιακά, ξεκινώντας από τα κλειστά ακίνητα και επεκτεινόμενη σε επόμενη φάση και σε κατοικίες για ιδιοκατοίκηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 25.000 κατοικίες.

Ο Νίκος Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος Μαΐου, ενώ οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και στοιχεία ταυτότητας κτηρίου. Η τελική φάση ένταξης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, με πρόβλεψη για ταχύτερες πληρωμές προς τους αναδόχους μέσω ειδικού λογαριασμού.

Απορρόφηση 100% για το Ταμείο Ανάκαμψης

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση διαχειρίστηκε σωστά το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς υπάρχει 100% απορρόφηση για τα 18 δισ. ευρώ που δόθηκαν σε επιχειρήσεις.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, οι πόροι ήταν συγκεκριμένοι και όχι απεριόριστοι, γεγονός που εξηγεί γιατί αρκετές επιχειρήσεις, παρότι είχαν προχωρήσει σε προετοιμασία φακέλων και είχαν επαφές με τράπεζες, τελικά έμειναν εκτός προγράμματος. «Είπαμε από την αρχή ότι η χρηματοδότηση θα δοθεί μέχρι εξαντλήσεως των πόρων» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα και όχι από το κράτος.