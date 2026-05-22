Τουρκία: “Απόπειρα πραξικοπήματος” κατήγγειλε ο Οζέλ μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP

Ο πρόεδρος του CHP κατήγγειλε «απόπειρα πραξικοπήματος» κατά του κόμματος, δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος παραχωρώντας τον θώκο στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και κάλεσε σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Σε υψηλούς τόνους αντέδρασε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ στη δικαστική απόφαση καθαίρεσής του από την ηγεσία της παράταξης.

Έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, απηύθυνε ομιλία σε συγκεντρωμένους έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης προς τα στελέχη και τους υποστηρικτές, υπογραμμίζοντας ότι το CHP παραμένει ενεργό και ισχυρό παρά τις δικαστικές εξελίξεις.

«Είχα πει ότι τα φώτα αυτού του κτιρίου δεν θα σβήσουν νωρίς απόψε. Είχα πει ότι τα φώτα καμίας τοπικής οργάνωσης στην Τουρκία δεν θα σβήσουν νωρίς απόψε. Και το είδατε, τα φώτα είναι αναμμένα. Το κόμμα λάμπει, το CHP είναι το πρώτο κόμμα της Τουρκίας, όπως την ημέρα που ιδρύθηκε», δήλωσε.

«Απόπειρα πραξικοπήματος»

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος χαρακτήρισε την απόφαση «πολιτική παρέμβαση», κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επιστροφής του CHP σε περίοδο πολιτικής αδυναμίας.

«Σήμερα σημειώθηκε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος που ίδρυσε ο Ατατούρκ. Αυτοί οι πραξικοπηματίες δεν καταλαβαίνουν ούτε από δικαιοσύνη, ούτε από συνείδηση, ούτε από το μόχθο του λαού».

«Δεν φεύγω»

Ο πρόεδρος του CHP δήλωσε ότι θα παραμείνει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μέχρι να αποτραπεί, όπως είπε, ο κίνδυνος πολιτικής παρέμβασης στην εσωτερική λειτουργία του CHP.

«Έχουμε οργανωθεί καταλλήλως. Βρισκόμαστε σε επιφυλακή και σε αντίσταση για να προστατεύσουμε το πατρικό μας σπίτι. Από αυτή τη στιγμή και μέχρι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος, και μέχρι να αποφασίζουν για το ποιος θα διοικεί το CHP όχι οι δικαστικοί βραχίονες του AKP αλλά τα μέλη του CHP, είμαι σε αυτό το κτίριο, είμαι στο γραφείο μου, δεν πηγαίνω πουθενά», τόνισε.

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού»

Απαντώντας σε δήλωση του πρώην προέδρου του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Οζγκιούρ Οζέλ απέρριψε τις αιτιάσεις περί προσωπικών φιλοδοξιών και επέμεινε ότι η πολιτική γραμμή του CHP δεν θα μετατραπεί σε ελεγχόμενη αντιπολίτευση.

«Αυτό δεν είναι προσωπικός αγώνας του Οζγκιούρ Οζέλ, ούτε προσωπικός αγώνας όσων βρίσκονται πίσω από την αλλαγή. Αρνούμαστε τις άνετες καρέκλες της αιώνιας αντιπολίτευσης που μας προτάθηκαν. Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε».

Επίθεση κατά της κυβέρνησης – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

Αναφερόμενος στις εκλογές της 31ης Μαρτίου και στην ανάδειξη του Εκρέμ Ιμάμογλου ως υποψηφίου του CHP για την προεδρία, ο Οζγκιούρ Οζέλ υποστήριξε ότι η επιτυχία του κόμματος είναι ο λόγος της πολιτικής πίεσης που, όπως είπε, υφίσταται.

«Αυτό είναι το έγκλημά μας. Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε, το έγκλημά μας είναι ότι νικάμε το AKP. Το έγκλημά μας είναι ότι προτείνουμε ως υποψήφιο για την προεδρία κάποιον που τον νίκησε τέσσερις φορές», πρόσθεσε αναφερόμενος χωρίς να τον κατονομάσει στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις

Απευθυνόμενος στα μέλη και τους υποστηρικτές του CHP, ο Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε σε πολιτική αντίδραση και μαζική κινητοποίηση σε όλη την Τουρκία.

«Σήμερα στεκόμαστε όλοι μαζί όρθιοι στην αυλή του πατρικού μας σπιτιού. Και στις 81 επαρχίες, όλες οι οργανώσεις μας είναι όρθιες. Σήμερα εμείς είμαστε όρθιοι και τα γόνατα των πραξικοπηματιών τρέμουν. Είστε έτοιμοι να απωθήσετε αυτή την απόπειρα πραξικοπήματος; Καλώ στον αγώνα, στην αντίσταση και στις πλατείες όλους όσοι θέλουν να τελειώσει η φτώχεια, η εξαθλίωση και η πείνα στην Τουρκία, όλους όσοι θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση».

«Θα σταματήσουμε τη ζωή αν χρειαστεί»

Ο πρόεδρος του CHP έκλεισε την ομιλία του με μήνυμα κλιμάκωσης της αντίδρασης, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις και καλώντας τους υποστηρικτές του να συνεχίσουν την πίεση στους δρόμους.

«Αν χρειαστεί θα σταματήσουμε τη ζωή, αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε ως καταναλωτές, αλλά δεν θα παραδοθούμε», είπε και συνέχισε:

«Από εδώ και πέρα, για ό,τι συμβεί δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Υπεύθυνοι είναι αυτοί οι πραξικοπηματίες. Μα τον Θεό δεν θα σταματήσουμε», επέμεινε ο αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ