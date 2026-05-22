Γιώργος Λιάγκας: Έκοψε τη σύνδεση άρον άρον στον αέρα – “Έλα, πάμε, σας παρακαλώ”

Ο Γιώργος Λιάγκας, στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, έκανε live σύνδεση με το ΟΑΚΑ, εκεί όπου απόψε ξεκινάει το Final Four της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρών για 5η συνεχόμενη χρονιά.

Στο ΟΑΚΑ βρισκόταν ο Λάζος Μαντικός, ο οποίος έδινε το ρεπορτάζ για τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας… Δίπλα του, μάλιστα, είχε και μια φίλαθλο του Ολυμπιακού, η οποία πήγε από πάρα πολύ νωρίς στο γήπεδο.

«Ήρθα από νωρίς», είπε η Νικολέττα, με τον Λάζο Μαντινό να λέει πως η ίδια θέλει να πει κι ένα σύνθημα…

«Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό…», είπε η Νικολέττα, με τον Λάζο Μαντικό να τη ρωτά πώς βλέπει σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Εκείνη τη στιγμή παρενέβη ο Γιώργος Λιάγκας, λέγοντας: «Καλά, εντάξει, μην το αναλύσουμε τώρα πρωί πρωί… Εντάξει, έλα, έλα, Λάζο, ευχαριστώ πολύ, πάμε» κι έκοψε τη σύνδεση.

«Εντάξει, τώρα, πήραμε την κοπέλα πρωί πρωί, να τη βάζεις να λέει συνθήματα…», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

