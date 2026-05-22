Κανέλλη για Κωνσταντοπούλου: Μου προκαλεί οίκτο, λυπάμαι βαθιά

Την στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να σχολιάσει η Λιάνα Κανέλλη, η οποία φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Action Τώρα» του Action. Η βουλευτής του ΚΚΕ, αρκέστηκε να πει πως της προκαλεί «οίκτο» και πως λυπάται βαθιά.

«Λυπάμαι βαθιά. Λυπάμαι. Αυτό που βλέπω μου προξενεί οίκτο. Δεν θα ερμηνεύσω τα συναισθήματά μου. Είπα και ελάλησα. Σας έχω πει, δεν καταναλώνω παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη οίκτος είναι λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο» ανέφερε λιτά η κ. Κανέλλη.

Μετά από παρατήρηση των δημοσιογράφων πως η κ. Κωνσταντοπούλου κατάφερε και «έβγαλε από τα ρούχα της» μέχρι και την κ. Κομνηνάκα η οποία αποτελεί μια από τις πλέον ευγενικές παρουσίες της Βουλής, η κ. Κανέλλη ρώτησε: «Δεν σας προξενεί λύπη αυτό; Ποιος από εσάς, του αρέσει να φτάνεις να σου βγαίνει ο κακός σου εαυτός; Σας αρέσει;».