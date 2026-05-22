MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Σουνίου – Νεκρός 56χρονος, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος του 35,5ου χιλιομέτρου, κοντά στην οδό Αλκυονίδων, στο Κορωπί, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Σύμφωνα πληροφορίες της ιστοσελίδας protothema.gr στο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρία ΙΧ οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 56χρονος άνδρας, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους διακόμισαν στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ασλανίδης για Καρυστιανού: Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Το gala της Euroleague λίγο πριν το Final-4 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με σημαντικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

“Ελπίδα για τη Δημοκρατία” το όνομα του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρό δίχρονο κοριτσάκι από θερμοπληξία, την ξέχασε ο πατέρας της στο αυτοκίνητο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο στην Χαλκίδα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: “ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας”, αναφέρουν ΜΜΕ της Τεχεράνης