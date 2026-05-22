Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Σουνίου – Νεκρός 56χρονος, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος του 35,5ου χιλιομέτρου, κοντά στην οδό Αλκυονίδων, στο Κορωπί, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Σύμφωνα πληροφορίες της ιστοσελίδας protothema.gr στο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρία ΙΧ οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 56χρονος άνδρας, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους διακόμισαν στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.