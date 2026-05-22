Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 22 Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 Μαΐου:

334 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη Μάχη του Γρανικού.

1955 Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφώντος τοποθετεί ωρολογιακή βόμβα κατά του άγγλου κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο «Παλλάς» της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει, επειδή ο κυβερνήτης Άρμιτεϊτζ αναχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.

1963 Δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο μοιραίο πέντε μέρες αργότερα.

1967 Σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Αν και οι Αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος.

1973 Αποτυγχάνει το Κίνημα στο Πολεμικό Ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου.

1992 «Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική», δηλώνει ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι «το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση».

Γεννήσεις

1859 Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς, τον οποίο εφόδιασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογιών εργαστηριακών αναλύσεων, για τη διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη με τα ψυχικά (πνευματιστικά) φαινόμενα. (Θαν. 7/7/1930)

1888 Τζιμ Θορπ, Ινδιάνος αθλητής του στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μποξ και του επιστράφηκαν μετά θάνατον, το 1982. (Θαν. 28/3/1953)

1924 Σαρλ Αζναβούρ (Αζναβουριάν), αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής. Υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με την μοναδική τενόρα φωνή του, συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. (Θαν. 1/10/2018)

Θάνατοι

1825 Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. (Γεν. 11/5/1771)

1850 Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Γεν. 10/2/1772)

2018 Φίλιπ Ροθ, Αμερικανός συγγραφέας. («Αμερικανικό Ειδύλλιο», «Παντρεύτηκα έναν κομουνιστή», «Ανθρώπινη Κηλίδα») (Γεν. 19/3/1933)

Γιορτάζουν

Αιμίλιος, Αιμιλία.

Επέτειοι

Ημέρα Αγοράς Πίτσας με Μπιτκόιν

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Παγκόσμια Ημέρα Προεκλαμψίας