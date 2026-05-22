Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται η βιωματική πορεία μνήμης του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων στο Ωραιόκαστρο

Την αναβολή της βιωματικής πορείας μνήμης του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» ανακοίνωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας (Open Mall), στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της πρόγνωσης για βροχοπτώσεις, αλλά και με γνώμονα τη διευκόλυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στις εκδηλώσεις μνήμης.

Όπως επισημαίνεται, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της βιωματικής πορείας.

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων αποτελεί θεσμό μνήμης και πολιτισμού για την περιοχή, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού.

