MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις 26 Μαΐου – Θα μιλήσει σε εκδήλωση για το μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εκδήλωση με θέμα «Το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας» διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος Eurogroup, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γεωργιάδης Βασίλης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: “ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας”, αναφέρουν ΜΜΕ της Τεχεράνης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες ΙΧ αυτοκίνητο στην Χαλκηδόνα – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Porto Carras Athlos 2026: Τέσσερις ημέρες αθλητισμού, ευεξίας και αυθεντικών εμπειριών στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό της Χαλκιδικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

ΓΑΙΑΟΣΕ: Συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία δημόσιου χώρου στάθμευσης – Σε ποιο σημείο

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Survivor: “Ακόμη και μέσα στον πόνο του, χαμογελάει” λέει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου