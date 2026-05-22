Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις 26 Μαΐου – Θα μιλήσει σε εκδήλωση για το μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας
Εκδήλωση με θέμα «Το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας» διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος Eurogroup, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.
Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γεωργιάδης Βασίλης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας