MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νίκος Ζιάγκος: Γιατί να μην γίνει η Καρυστιανού πρωθυπουργός, η Μέρκελ ήταν μια τροφαντούλα και έγινε

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Νίκος Ζιάγκος, μιλώντας στον Alpha, αναφέρθηκε για την είσοδό του στην πολιτική με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και για τις 3.800 γυναίκες που είχε σχέση.

Συγκεκριμένα ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στην απόφασή του να κατεβεί στην πολιτική με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», λέγοντας ότι «επειδή είχαμε ευαισθητοποιηθεί πολύ με όλο αυτό το χαμό που έγινε με τα Τέμπη και τα παιδιά, εγώ τότε είχα υποσχεθεί ότι αν αυτή η γυναίκα που έχει τέτοια κότσια κάνει ποτέ κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι «οι άλλοι που βγήκανε πρωθυπουργοί της χώρας τι θα είχανε; Τι έχουν ας πούμε περισσότερο; Τι νομίζετε ότι έχουν περισσότερο οι άλλοι; Μια Μελόνι, ας πούμε, τι έχει περισσότερο από μία Καρυστιανού; Ή να πάμε σε ποια, στη Μέρκελ; Η Μέρκελ ήταν μια τροφαντούλα που άμα την έβλεπες στο δρόμο δεν θα της έδινες σημασία, και έγινε πρωθυπουργός της Γερμανίας».

Για τις επίμαχες τοποθετήσεις που έχει κάνει στο παρελθόν για την ερωτική του ζωή είπε πως «εμένα για εκείνες τις δηλώσεις που είχα κάνει για το σεξ με έχουνε ξεσκίσει μέσα στο διαδίκτυο, αλλά εγώ γελάω με αυτά βασικά. Τώρα, βέβαια, στην πολιτική γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα.

Ήταν ένα κατασκεύασμα που έκανα για λόγους marketing εκείνη την εποχή. Ποιος νοιάζεται τι έλεγα και τι έκανα το ’11; Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Τώρα η Ελλάδα καίγεται και κάτι πρέπει να κάνουμε», απαντά ο ηθοποιός για τα σχόλια που είχε ακούσει πριν χρόνια, όταν δήλωσε πως έχει πάει με περισσότερες από 3.8000 γυναίκες».

«Ας πούμε, να σας πω και κάτι; Ήταν και λίγο άστοχο, έστω αυτό το αστείο που έκανα για να τρολλάρω τον Σπαλιάρα τότε που είχε πει ξέρω γω… Η ατάκα που είπα εγώ ήτανε: “Πώς έγινε ρε συ με τον Σπαλιάρα, λέει έχει πάει με 4.000, και λέω κι εγώ αστειάκι, ε λέω θα μου είχε ρίξει καμιά 200αριά”. Μπουρδίτσα. Όλη η γενιά μου, ήμασταν δεσμευμένοι στο σεξ.

Ήταν όλοι πάνω στη σεξουαλική απελευθέρωση. Οι κοπέλες ορμάγανε πολύ πιο επιθετικά απ’ τα αγόρια. Εκεί που φοράγανε φούστα μέχρι τον αστράγαλο, μου σκάσανε όλες με το μίνι. Και άρχισε να γίνεται της κακομοίρας», καταλήγει ο ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο

Νίκος Ζιάγκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Χανιά: Η πυκνή βλάστηση “έκρυβε” για 6 μήνες τη σορό του 33χρονου γιατρού – Απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νέο Φάληρο: 70χρονη έπεσε από τον 3ο όροφο ενώ καθάριζε το μπαλκόνι του σπιτιού της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ηλεκτρικά πατίνια: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση για ανηλίκους, με kids wallet η διαδικασία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Δημογλίδου: Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Στυλίστας ξυλοκόπησε την Μις Βενεζουέλα σε ξενοδοχείο στις Κάννες – Σοκαριστικό βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου – Άμορφη μάζα τα οχήματα