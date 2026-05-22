Νίκος Ζιάγκος: Γιατί να μην γίνει η Καρυστιανού πρωθυπουργός, η Μέρκελ ήταν μια τροφαντούλα και έγινε

Ο Νίκος Ζιάγκος, μιλώντας στον Alpha, αναφέρθηκε για την είσοδό του στην πολιτική με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και για τις 3.800 γυναίκες που είχε σχέση.

Συγκεκριμένα ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στην απόφασή του να κατεβεί στην πολιτική με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», λέγοντας ότι «επειδή είχαμε ευαισθητοποιηθεί πολύ με όλο αυτό το χαμό που έγινε με τα Τέμπη και τα παιδιά, εγώ τότε είχα υποσχεθεί ότι αν αυτή η γυναίκα που έχει τέτοια κότσια κάνει ποτέ κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι «οι άλλοι που βγήκανε πρωθυπουργοί της χώρας τι θα είχανε; Τι έχουν ας πούμε περισσότερο; Τι νομίζετε ότι έχουν περισσότερο οι άλλοι; Μια Μελόνι, ας πούμε, τι έχει περισσότερο από μία Καρυστιανού; Ή να πάμε σε ποια, στη Μέρκελ; Η Μέρκελ ήταν μια τροφαντούλα που άμα την έβλεπες στο δρόμο δεν θα της έδινες σημασία, και έγινε πρωθυπουργός της Γερμανίας».

Για τις επίμαχες τοποθετήσεις που έχει κάνει στο παρελθόν για την ερωτική του ζωή είπε πως «εμένα για εκείνες τις δηλώσεις που είχα κάνει για το σεξ με έχουνε ξεσκίσει μέσα στο διαδίκτυο, αλλά εγώ γελάω με αυτά βασικά. Τώρα, βέβαια, στην πολιτική γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα.

Ήταν ένα κατασκεύασμα που έκανα για λόγους marketing εκείνη την εποχή. Ποιος νοιάζεται τι έλεγα και τι έκανα το ’11; Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Τώρα η Ελλάδα καίγεται και κάτι πρέπει να κάνουμε», απαντά ο ηθοποιός για τα σχόλια που είχε ακούσει πριν χρόνια, όταν δήλωσε πως έχει πάει με περισσότερες από 3.8000 γυναίκες».

«Ας πούμε, να σας πω και κάτι; Ήταν και λίγο άστοχο, έστω αυτό το αστείο που έκανα για να τρολλάρω τον Σπαλιάρα τότε που είχε πει ξέρω γω… Η ατάκα που είπα εγώ ήτανε: “Πώς έγινε ρε συ με τον Σπαλιάρα, λέει έχει πάει με 4.000, και λέω κι εγώ αστειάκι, ε λέω θα μου είχε ρίξει καμιά 200αριά”. Μπουρδίτσα. Όλη η γενιά μου, ήμασταν δεσμευμένοι στο σεξ.

Ήταν όλοι πάνω στη σεξουαλική απελευθέρωση. Οι κοπέλες ορμάγανε πολύ πιο επιθετικά απ’ τα αγόρια. Εκεί που φοράγανε φούστα μέχρι τον αστράγαλο, μου σκάσανε όλες με το μίνι. Και άρχισε να γίνεται της κακομοίρας», καταλήγει ο ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο