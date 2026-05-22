Διήμερο Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη με τουρνουά μίνι βόλεϊ και μπάσκετ – Πότε και πού θα γίνουν

Τουρνουά μίνι βόλεϊ «Πάμε πλατεία 2026» διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού και η ΕΠΕΣΘ, το Σάββατο 23 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλους, από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:30 με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών-αθλητριών.

Παράλληλα, στα ανοιχτά γήπεδα Μπάσκετ του Ποσειδωνίου ξεκινά, από το πρωί του Σαββάτου το διήμερο Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 που συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο με τον ΠΣΑΚΚ και με τίτλο «Τάπα στη Βία και τον Ρατσισμό», στο οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και στον αποκλεισμό.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3:

  • Σάββατο 23 Μαΐου: 09.00-14.00 & 17.00-20.30
  • Κυριακή 24 Μαΐου: 10.00-14.00 & 17.00-20.30

