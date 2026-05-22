Μαζική δηλητηρίαση αδέσποτων στον Βόλο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Μαζική δηλητηρίαση αδέσποτων ζώων καταγγέλλει το Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου Βόλου.

Σύμφωνα με το σωματείο «για ακόμα μία φορά, αθώες ψυχές βρέθηκαν νεκρές από φόλες» στην Αγία Τριάδα. Το σωματείο ζητά πληροφορίες από οποιονδήποτε γνωρίζει, ή είδε κάτι ύποπτο στην περιοχή.

«Οι φόλες είναι έγκλημα. Και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα, αλλά και παιδιά και κατοικίδια της περιοχής. Υπενθυμίζουμε ότι η δηλητηρίαση και θανάτωση ζώων τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά διοικητικά πρόστιμα 30.000-50.000 ευρώ για κάθε ζώο, ενώ ευθύνες υπάρχουν και για όσους γνωρίζουν και συγκαλύπτουν τέτοιες πράξεις», αναφέρει η ανακοίνωση του σωματείου που δημοσιεύει φωτογραφία με νεκρούς σκύλους.

Βόλος

