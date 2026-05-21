Γερμανία: Νεκρές ανασύρθηκαν δύο γυναίκες από τα ερείπια πολυκατοικίας που κατέρρευσε στο Γκέρλιτς της Σαξονίας
Δύο Ρουμάνες, ηλικίας 25 και 26 ετών, ανασύρθηκαν νεκρές από τα ερείπια πολυκατοικίας που κατέρρευσε τη Δευτέρα στο Γκέρλιτς της ανατολικής Γερμανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στο σημείο, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, εντόπισαν το βράδυ της Τετάρτης το πτώμα της 25χρονης. Σήμερα το απόγευμα ανέσυραν επίσης το άψυχο σώμα της 26χρονης, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Οι έρευνες συνεχίζονται για έναν αγνοούμενο, έναν 48χρονο γερμανικής και βουλγαρικής υπηκοότητας. Λόγω διαρροής αερίου που είχε διαπιστωθεί τις πρώτες ώρες μετά την κατάρρευση του κτιρίου, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διεξάγεται χωρίς τη χρήση βαρέων μηχανημάτων.
Όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός ο 48χρονος αγνοούμενος εξανεμίζονται.
Η πόλη Γκέρλιτς -στο ανατολικό άκρο της Γερμανίας, κοντά στα πολωνικά σύνορα- είναι γνωστή για τα ιστορικά της κτίρια, που χρησιμοποιούνται συχνά σε κινηματογραφικές παραγωγές.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
