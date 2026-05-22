Ο Μάιος αφιερωμένος στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου – Συνεχίζεται η δράση ενημέρωσης

Έως το τέλος Μαΐου συνεχίζεται δυναμικά η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την υπέρταση από τους παθολόγους του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής αντιμετώπισης της αρτηριακής πίεσης.

Καθημερινά, από τις 4 έως τις 29 Μαΐου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-14:00,γιατροί, επαγγελματίες υγείας και φοιτητές Ιατρικής βρίσκονται στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, πραγματοποιώντας δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλές στο κοινό.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, γνωστή και ως υπέρταση, αφορά την αυξημένη πίεση του αίματος στα τοιχώματα των μεγάλων αρτηριών του οργανισμού. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις και θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Επειδή η υπέρταση συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα και περνά απαρατήρητη, η σωστή και συνεχής ενημέρωση του πληθυσμού θεωρείται καθοριστική για την έγκαιρη διάγνωσή της.

Στη δράση συμμετέχει προσωπικό τόσο από τη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, που διαθέτει το Κέντρο Υπέρτασης και 24ωρης Καταγραφής Αρτηριακής Πίεσης, όσο και από το Παθολογικό Τμήμα. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο διεθνούς εκστρατείας της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης (International Society of Hypertension – ISH), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης.