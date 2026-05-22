Ηρακλής: Η Super League ζήτησε αλλαγή του χορτοτάπητα στο Καυτανζόγλειο

Το Καυτανζόγλειο Στάδιο επιχορηγείται με μεγάλα ποσά, η Πολιτεία δίνει βαρύτητα, όπως διθυραμβικά επικοινωνήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως η σκληρή πραγματικότητα είναι πως ο αγωνιστικός του χώρος κρίθηκε ακατάλληλος από το κλιμάκιο της Super League, το οποίο απαίτησε αλλαγές.

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Γιάννη Κόντη για την κατάσταση στο Καυτανζόγλειο Στάδιο και τις ημερομηνίες που πιέζουν ώστε απαραίτητα να είναι έτοιμο στις 22 Αυγούστου, είχαν βάση όπως επιβεβαίωσε το κλιμάκιο της Super League που το επισκέφθηκε.

Όπως επιβεβαίωσαν οι επιτελείς της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, ο χορτοτάπητας του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου δεν είναι κατάλληλος και απαιτείται αλλαγή, ώστε να φιλοξενήσει τους αγώνες του Ηρακλή τη νέα χρονιά.

Πριν από δύο περίπου χρόνια, με χρήματα που κάλυψε εξ ολοκλήρου ο -τότε χορηγός και σημερινός μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, είχε αλλαχθεί ο χορτοτάπητας του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου σε μια συνολική επένδυση που κόστισε 170.000 ευρώ.

Έκτοτε ο αγωνιστικός χώρος έχει επιβαρυνθεί από τους συνεχόμενους αγώνες, τη χρήση του και από τους αθλητές του στίβου, ενώ πραγματοποιήθηκε και συναυλία με χιλιάδες κόσμου. Το μεγάλο ερωτηματικό που προκύπτει είναι ποιος θα πληρώσει τα χρήματα για την τοποθέτηση του νέου χορτοτάπητα.

Τη Δευτέρα (25/05) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των επιτελών του Ηρακλή με την Επιτροπή Διοίκησης του Καυτανζογλείου για το θέμα, όπως και τηλεδιάσκεψη με τον υφυπουργό αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση 0εκτός αν βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τη συνάντηση. Στο πλαίσιο αυτής θα συζητηθεί και η διαδικασία τοποθέτηση των συστημάτων για τη λειτουργία του VAR.

Πηγή: metrosport.gr