Πεντάγωνο: Στη δημοσιότητα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία για UFO με βίντεο και αναφορές για “φωτεινές σφαίρες”

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα δεύτερο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO, ή όπως τα αποκαλεί επίσημα η αμερικανική κυβέρνηση, «μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP).

Η νέα δημοσιοποίηση από το Πεντάγωνο περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και έγγραφα για UFO που μέχρι πρότινος ήταν διαβαθμισμένα. Τα αρχεία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολέμου, συνοδευόμενα από ηχητικά αποσπάσματα της αποστολής Apollo 12, όπου το πλήρωμα ανέφερε την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων στο διάστημα. Ανάμεσά τους βρίσκεται βίντεο της αμερικανικής Ακτοφυλακής από τον Απρίλιο του 2024, στο οποίο φαίνεται αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει αναφορές για φωτεινές πορτοκαλί σφαίρες που φέρονται να περικύκλωσαν στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και «πύρινες μπάλες» που προκάλεσαν έρευνες για σωματίδια στην ατμόσφαιρα στο Νέο Μεξικό. Παράλληλα, υπάρχουν έγγραφα πληροφοριών που περιγράφουν άγνωστα εναέρια φαινόμενα κοντά σε περιοχή δοκιμών όπλων της Σοβιετικής Ένωσης.

Η νέα αυτή παρτίδα περιλαμβάνει και τη συλλογή των 46 στρατιωτικών βίντεο UAP, τα οποία είχαν ζητηθεί από τον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth τον περασμένο μήνα. Στα βίντεο καταγράφονται UFO σε σχήμα «Tic Tac» που εντοπίστηκαν από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, φωτεινές σφαίρες πάνω από το Αφγανιστάν, καθώς και άγνωστα υποβρύχια αντικείμενα που αναδύονται από τον ωκεανό.

Άλλα στιγμιότυπα δείχνουν πολλαπλά UAP να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και περιορισμένο αμερικανικό εναέριο χώρο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά περιστατικά αναφέρει ότι μαχητικό F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατέρριψε ένα UAP πάνω από τη λίμνη Huron με πύραυλο AIM-9X τον Φεβρουάριο του 2023.

Τουλάχιστον 3 φορές είχε αναφερθεί η Ελλάδα στα έγγραφα του Πεντάγωνου σχετικά με την εμφάνιση UFO ή την καταγραφή ανεξήγητων φαινομένων, που είχε αναρτήσει την Παρασκευή (08/05) το Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, προκαλώντας ανησυχία και εγείροντας το ενδιαφέρον στους λάτρεις του μυστηρίου.

«Ήρθε η ώρα οι Αμερικανοί να δουν την αλήθεια»

Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Παρασκευή ότι «το Υπουργείο Πολέμου βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ για να διασφαλίσει άνευ προηγουμένου διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση των Ανεξήγητων Ανώμαλων Φαινομένων».

Όπως πρόσθεσε, «τα αρχεία αυτά, που παρέμεναν ταξινομημένα, τροφοδοτούσαν επί χρόνια τις εικασίες του κοινού. Ήρθε η ώρα οι Αμερικανοί να δουν οι ίδιοι την αλήθεια».

Τα νέα έγγραφα προέκυψαν ύστερα από αίτημα οκτώ μελών του Κογκρέσου στις 6 Μαρτίου 2026, τα οποία ζήτησαν πρόσβαση σε 51 πιθανά UF0 -σχετιζόμενα αρχεία που φέρονταν να βρίσκονται στο Υπουργείο Πολέμου και στην αμερικανική κοινότητα πληροφοριών. Ωστόσο, αξιωματούχοι σημείωσαν ότι σε αρκετά από τα υλικά δεν υπήρχε πλήρως επιβεβαιωμένη αλυσίδα προέλευσης.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο έχει δημοσιοποιήσει περισσότερα από 200 αρχεία σχετικά με UAP, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ.

Ο ίδιος ανήρτησε στο Truth Social: «Με στόχο την Πλήρη και Μέγιστη Διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με Εξωγήινη Ζωή, UAP και UFO».