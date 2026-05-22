ΙΣΑ: Ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος προληπτικού ελέγχου κατά του καρκίνου του μαστού

Θετική εξέλιξη σημειώθηκε στο ζήτημα των πληρωμών του προγράμματος προληπτικού ελέγχου μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού «Δοξιάδη», μετά τις παρεμβάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο ΙΣΑ, ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία εκκαθάρισης των σχετικών δαπανών, με στόχο την άμεση αποζημίωση των δικαιούχων παρόχων υγείας.

«Ο ΙΣΑ παρακολουθεί στενά όλα τα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων πρόληψης και τη διασφάλιση της έγκαιρης αποζημίωσης των παρόχων υγείας. Από την πρώτη στιγμή προχωρήσαμε σε θεσμικές παρεμβάσεις για να δοθεί λύση στο ζήτημα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Προσθέτει ότι «η πρόληψη αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας και οι ιατροί που στηρίζουν τις σχετικές δράσεις πρέπει να αποζημιώνονται χωρίς καθυστερήσεις. Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε δυναμικά όπου απαιτείται, για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας και τη στήριξη του συστήματος υγείας».