Σέρρες: Προφυλακιστέοι οι έξι από τους 9 συλληφθέντες της εγκληματικής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών – Ανάμεσα τους δύο ανήλικοι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι πέντε από τους έξι συλληφθέντες, ανάμεσα τους κι ένας ανήλικος 15,5 ετων, που οδηγήθηκαν σήμερα Παρασκευή (22/05) ενώπιον της ανακρίτριας στο Δικαστικό μέγαρο Σερρών και οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ένας 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Με την απολογία των έξι, μέσα σε αυτους και ο 30χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής που φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ως το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και είναι έγκλειστος στις φυλακές Νιγρίτας, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση της διαδικασίας η οποία ξεκίνησε χθες με την προφυλάκιση ενός ανηλίκου και την απόφαση να αφεθούν ελεύθερες δύο 17χρονες με αυστηρούς όμως περιοριστικούς όρους.

Έτσι από τους συνολικά εννέα συλληφθέντες, οι έξι κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ ο 25χρονος και δύο 17χρονες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών ανάμεσα στους συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι κι ένας ενήλικος ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου στις 5 Ιανουαρίου του 2026.



Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών είναι επιτυχία του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών ενώ στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 17 άτομα, εκ των οποίων εννέα ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Από αυτούς, δέκα άτομα – ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι – κατηγορούνται για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο δικηγόρος του 30χρονου που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, Λεωνίδας Βασιλάκος είπε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και ισχυρίζεται ότι από τους συλληφθέντες γνωρίζει μόνο ενα άτομο.

Ο δικηγόρος Δημήτρης Γκολέμης, συνήγορος υπεράσπισης του 15χρονου που κρίθηκε προφυλακιστεος στις δηλώσεις του ανέφερε “θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία ειδικά στους ανηλίκους έτσι ώστε στο επόμενο, μέχρι το ακροατήριο, να μπορούν να εφαρμοστούν κάποια αναμορφωτικά μέτρα.