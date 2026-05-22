Εγκρίθηκαν και οι 5 προτάσεις του Δήμου Λαγκαδά για αγροτική οδοποιία

Ο Δήμος Λαγκαδά πέτυχε την έγκριση και των πέντε προτάσεων που υπέβαλε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 2.838.360 ευρώ για σημαντικές παρεμβάσεις αγροτικής οδοποιίας

Οι παρεμβάσεις αφορούν τις εξής περιοχές:

Λαγκαδίκια – Χρυσαυγή

Κολχικό – Λαγκαδάς

Ζαγκλιβέρι

Λαγκαδάς / Σφαγεία

Καβαλάρι – Σοχός

Πρόκειται για έργα ουσίας που ενισχύουν την καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σε έναν Δήμο με μεγάλο γεωγραφικό εύρος και έντονο αγροτικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα.

Η έγκριση των πέντε προτάσεων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας, τεχνικής τεκμηρίωσης, ωρίμανσης μελετών και συντονισμένης διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων από τη δημοτική αρχή.

«Αποτελεί πολύ σημαντική επιτυχία για τον Δήμο Λαγκαδά και ιδιαίτερα για τον παραγωγικό κόσμο της περιοχής μας η έγκριση και των πέντε προτάσεων που υποβάλαμε. Μιλάμε για παρεμβάσεις ουσίας που αφορούν την καθημερινότητα αγροτών, κτηνοτρόφων και επαγγελματιών της υπαίθρου, οι οποίοι χρειάζονται ασφαλέστερη, καλύτερη και πιο λειτουργική πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις τους», δηλώνει η Δήμαρχος Λαγκαδά, κα. Νίκη Ανδρεάδου.

«Αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας η διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Με συστηματική δουλειά, σωστή προετοιμασία και τεκμηριωμένες προτάσεις, πετύχαμε να εξασφαλίσουμε σημαντικούς πόρους για έργα που θα έχουν άμεσο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και να εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και στηρίζουν έμπρακτα τις κοινότητες και τον παραγωγικό κόσμο του Δήμου Λαγκαδά», τονίζει η κα. Ανδρεάδου.