Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών στο evima.gr το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην έξοδο του Σχηματαρίου και όπως αναφέρουν φαίνεται να εμπλέκονται δύο οχήματα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση υπάρχουν τραυματισμοί, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες.

Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω του τροχαίου ατυχήματος.