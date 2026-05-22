Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 40 τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones σε Λύκειο του Λουχάνσκ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών drones σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη επίθεση».

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων.