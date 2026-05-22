MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 40 τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones σε Λύκειο του Λουχάνσκ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών drones σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη επίθεση».

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων.

Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Γάζα: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για “κρίσιμες ελλείψεις” σε ιατρικό εξοπλισμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η δημαγωγία της αντιπολίτευσης γέννησε το κόμμα Καρυστιανού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Φάμελλος στην πρόταση για Εξεταστική: Ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα – Να πάρει θέση ο πρόεδρος της Βουλής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Υποκλοπές: Με 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής – Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Πορτοσάλτε για Μουτσάτσου: “Αρτέμη Σώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς – Ήταν μαζί με τους δραχμιστές”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ανατροπή στην αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση