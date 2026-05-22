Ανδρέας Λοβέρδος: Η Μαρία Καρυστιανού απευθύνεται στους ψεκασμένους

«Η κυρία Καρυστιανού απευθύνεται στους ψεκασμένους», δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος με αφορμή την χθεσινή παρουσίαση του νέου πολιτικού σχηματισμού.

Ο ίδιος μιλώντας στα “Παραπολιτικά 90,1” και κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή, σημείωσε ότι «ήμουν υπουργός του κ. Σαμαρά, ήμουνα διωκόμενος μαζί του, τον αγαπώ, τον εκτιμώ δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να σχολιάσω θέματα που θα μου φέρουν τον κ. Σαμαρά απέναντί μου κι εμένα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση».

Στη συνέχεια ο κ. Λοβέρδος, σχολιάζοντας το κόμμα Καρυστιανού, σημείωσε ότι «η πολιτική κριτική μου είναι ότι η κα Καρυστιανού απευθύνεται στους ψεκασμένους. Όταν ακούς παιδάκια να λένε ότι είμαστε ραγιάδες κλπ είναι κλασικός πολιτικός λόγος ψεκασμένων, λόγος ο οποίος έχει εκδηλωθεί με τα μνημόνια, με τα εμβόλια, με τα εθνικά μας θέματα».

«Το όλον της χθεσινής εκδήλωσης ήταν λόγος που μπορεί να συγκινήσει αυτού του είδους τους ανθρώπους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τέλος, αναφερόμενος στις υποκλοπές, ο Ανδρέας Λοβέρδος σημείωσε ότι «δεν υπήρχε άλλη λύση από αυτή που επέλεξε η ΝΔ θεσμικά. Δεν γίνονται εξεταστικές επιτροπές για δικαστικές αποφάσεις ούτε καλείς ποτέ δικαστή στη Βουλή να σου πει γιατί έβγαλε μια απόφαση έτσι όπως την έβγαλε».

Όσον αφορά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί πραξικοπήματος της ΝΔ για την σύσταση της εξεταστικής για τις υποκλοπές, τόνισε: «Ο σχετικός διάλογος που κατέληξε στο αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής πυροδοτήθηκε από την διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το θέμα το οποίο κλήθηκε να εξετάσει αν πρέπει να επανερευνηθεί είναι το θέμα της κατασκοπείας. Το θέμα της κατασκοπείας σχετίζεται απολύτως με θέματα για τα οποία το σύνταγμα και ο κανονισμός επιβάλλουν να έχουμε μια άλλη πλειοψηφία από την σχετική πλειοψηφία που επιτρέπει στην μειοψηφία να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές. Θέλει 151 ψήφους, θέλει απόλυτη πλειοψηφία άρα ακολουθήθηκε αυτός ο θεσμικός δρόμος. Εγώ δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα.

Οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα συνολικής αντιπαράθεσης πολιτικής, είμαστε στον τελευταίο προεκλογικό χρόνο και την κυβέρνηση θα την χτυπήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι γίνεται στις δημοκρατίες, αλλά άλλο αυτό κι άλλο να λες “δεν σέβομαι τους θεσμούς και το Σύνταγμα”. Το Σύνταγμα αυτό λέει».