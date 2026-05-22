Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 καταναλωτές σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού Κεφαλληνίας άνω της 26ης Οκτωβρίου έως την οδό Γεωργ. Ανδρέου, τμήμα της οδού Γεωργ. Ανδρέου από τη συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας και με φορά προς την οδό Πηγάσου και τμήμα της Γεωργ. Ανδρέου ανάμεσα στις συμβολές της με τις οδούς Πηγάσου και Ερμιόνης, καθώς και παρακείμενες οδοί όλων των παραπάνω.

Επιπλέον διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 στην Χαλάστρα, στις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγ. Αθανασίου, Καμπανίας, Ρήγα Φεραίου, Κουλακιώτη, Π. Μελά, Δημοκρίτου, Μάρκου Μπότσαρη, Οδυσσέα Ελύτη, Μακεδονομάχων και τυχόν πλησίον καταναλωτές.