Εργασίες οριζόντιας σήμανσης επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Κιλκίς και σήμερα – Κλειστή μια λωρίδα

Εργασίες οριζόντιας σήμανσης επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης -Κιλκίς θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες είναι προγραμματισμένες να αρχίσουν στις 07:00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό μίας λωρίδας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.