Κοντογιαννίδης κατά Καρυστιανού: “Κλέβουν την διακήρυξή μας, του Κινήματος Φτωχών Ελλάδος”

Τα βέλη του προς τη Μαρία Καρυστιανού έστρεψε ο Παύλος Κοντογιαννίδης και την κατηγόρησε για κλοπή της ιδρυτικής διακήρυξης του δικού του κόμματος, του Κινήματος Φτωχών Ελλάδος.



Ο ηθοποιός, σε βίντεο που δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok τόνισε πως είναι αγανακτισμένος με την πρόεδρο του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και γι’ αυτό θέλησε να απευθύνει το συγκεκριμένο μήνυμα.



«Σήμερα μάθαμε ότι ο βασικός πυλώνας είναι “η κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία”. Ο βασικός πυλώνας του κινήματος του δικού μας, του κινήματος Φτωχών Ελλάδος που πήρε μέρος σε τρεις εκλογές, είναι “ο άνθρωπος με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο και ο αδικημένος με τον αδικημένο για τον αδικημένο“. Τα συμπεράσματα δικά σας» σημειώνει ο Παύλος Κοντογιαννίδης, μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.

Ο ηθοποιός διευκρινίζει πως ουδεμία αντιδικία ή αντιπαράθεση έχει με τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά ο εκνευρισμός για την κλοπή της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματός του, τον εκνεύρισε.



«Το ότι κλέβουν την διακήρυξη μας οι πάντες, αλλά δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δύναμη με διάφορους σπόνσορες, να έχουμε μια πολύ πιο ισχυρή εικόνα, παρά την εικόνα που βγαίνει μέσα από το site του Κινήματος, σας προκαλώ μπείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη και μέσα από το διαδίκτυο. Κάποτε ίσως και εμείς αποκτήσουμε δύναμη. Προς το παρόν κλέβουν τις ιδέες και τη φιλοσοφία μας» ανέφερε και έκλεισε το μήνυμά του τονίζοντας πως: «Το κίνημα θα είναι παρόν και σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν».