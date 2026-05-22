MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ, και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.

28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, επικουρούμενα από τέσσερις υπεύθυνους χειριστές θαλάμου και τέσσερις επιχειρησιακούς αναλυτές, εισήλθαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων και διενήργησαν τελωνειακό και φορολογικό έλεγχο, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε τυχόν τέλεση οικονομικών εγκλημάτων.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερομένων ελέγχων, προσήχθησαν στον Εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου.

Τέλος, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος, όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ο έλεγχος επεκτείνεται στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου.

Δείτε φωτογραφίες:

ΑΑΔΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα φωτογραφία της κόρης της στο Instagram

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Οικονομκές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο “ενεργειακό σοκ”

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Όσο μεγαλώνω, πιο πολύ με νοιάζει η σχέση η σκηνική και ας μην είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ρόλος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και αποψίλωσης δέντρων και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας

EUROBANK 21 ώρες πριν

Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης