Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Κομοτηνή – Τρεις συλλήψεις

Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κομοτηνή.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν χθες το μεσημέρι στην Κομοτηνή, τρεις άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της παράβασης του νόμου περί όπλων και της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμα ημεδαπό συνεργό τους τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το πρωί στην Κομοτηνή, οι τρεις δράστες κινούμενοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου οδηγούσε επικίνδυνα, συγκρούστηκαν αρχικά με έτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο παθόντες και ακολούθησε μεταξύ τους συμπλοκή παρουσία τρίτου παθόντα, ένεκα μεταξύ τους προσωπικών διαφορών.

Στη συνέχεια ο τέταρτος δράστης μετέβη στο σημείο με έτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και αφού αποβιβάστηκε από αυτό, πραγματοποίησε βολές με κυνηγετικό όπλο που είχε στην κατοχή του, προς το όχημα στο οποίο είχαν επιβιβαστεί οι δύο παθόντες, προκαλώντας υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο κατά την αποχώρησή τους.

Έπειτα από επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους τρεις δράστες σε περιοχές της Κομοτηνής, ενώ ο τέταρτος δράστης αναζητείται.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν στο σημείο του περιστατικού, τις περιοχές σύλληψης των δραστών και τις οικίες τους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

-2- κυνηγετικά όπλα με -12- φυσίγγια, εκ των οποίο το ένα διαπιστώθηκε ότι έχει κλαπεί το έτος 2013 από οικία σε περιοχή της Κομοτηνής και το άλλο δεν είναι νομίμως καταχωρημένο,

-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-12- κάλυκες και -1- φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου,

-2- ξύλινα ρόπαλα και -1- λαβή ξύλινου ρόπαλου,

-1- μεταλλική ράβδος και

-5- μολύβδινα σφαιρίδια.

Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.