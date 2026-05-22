Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τις πλατείες, απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία

Τη θέση της κυβέρνησης απέναντι στην παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας παράλληλα και το σύνθημα που ακούστηκε στα αποκαλυπτήρια του κόμματος.

Ερωτηθείς για το «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία» και την απάντηση της ίδιας «θα φύγει», ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως, σημειώνοντας πως «δεν θέλω να σχολιάσω».

Ωστόσο μιλώντας στο ERTNEWS Radio, πρόσθεσε με νόημα ότι «αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία», υποστηρίζοντας ότι «οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα των πολιτών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι «δημοκρατία έχουμε» και πως «κάθε συμπολίτης μας έχει δικαίωμα είτε να είναι υποψήφιος είτε να κάνει κόμμα», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε προσωπικές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία. Παρακολουθούμε κάθε πολιτική εξέλιξη, αλλά δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιουδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.