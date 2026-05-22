Ξεκινά η ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο με το φακελάκι – Πότε θα βγει το πόρισμα

Την προσεχή Τρίτη (26/05) θα παραδοθεί το πόρισμα της ΕΔΕ για το φακελάκι που ζήτησε αναισθησιολόγος, ο οποίος έχει τεθεί σε 15ημερη αργία.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, σήμερα ξεκινά η διενέργεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) εις βάρος του αναισθησιολόγου του νοσοκομείου της Αθήνας Άγιοι Ανάργυροι.

Ο προγραμματισμός θέλει το πόρισμα της ΕΔΕ για το φακελάκι να παραδοθεί στην διοικήτρια της 1ης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής, Όλγα Μπαλαούρα, και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαίου.

Μάλιστα, ο αναισθησιολόγος είχε καταγγελθεί πάλι για φακελάκι το 2018.