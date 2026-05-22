Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Σε ποια σημεία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 24 Μαΐου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία.

Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 08:00 έως τις 16:00 και θα εφαρμοστούν σταδιακά στο τμήμα της Ε.Ο. (2) Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκηδόνα.

Στο πλαίσιο των μέτρων, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα τεθούν σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας τόσο για βαρέα όσο και για ελαφρά οχήματα.

Για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, η κυκλοφορία προς Χαλκηδόνα θα πραγματοποιείται μέσω ΠΑΘΕ, Χαλάστρας, Μαλγάρων, Κλειδίου και Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια προς Γιαννιτσά ή Χαλκηδόνα, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Αντίστοιχα, τα οχήματα από Γιαννιτσά και Χαλκηδόνα προς Θεσσαλονίκη θα κινούνται μέσω της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας, ενώ ειδικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Θεσσαλονίκη.

Για τα οχήματα έως 3,5 τόνων, προβλέπονται εκτροπές μέσω Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος και Κουφαλίων, τόσο για την κατεύθυνση προς Χαλκηδόνα όσο και προς Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ορισμένες τοπικές κινήσεις στην περιοχή της Κάτω Γέφυρας θα πραγματοποιούνται κανονικά για τα ελαφρά οχήματα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και τη σχετική σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Τέλος, ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των πολιτών για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων.