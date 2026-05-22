Έλενα Ράπτη: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το ΕΚΑΒ για το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”

Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕΚΑΒ υπέγραψε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας παιδιών.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, διασφαλίζεται η δωρεάν εκπαίδευση των υποψήφιων επιμελητών και επιμελητριών σε βασικές δεξιότητες Πρώτων Βοηθειών για βρέφη και νήπια, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και την πολύτιμη εμπειρία του ΕΚΑΒ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος φροντίδας για τα παιδιά.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των παιδιών και η ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι μέσα από δράσεις που ενισχύουν την πρόληψη, τη γνώση και την υπευθυνότητα, η Πολιτεία επενδύει καθημερινά στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους.