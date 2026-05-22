Γάζα: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για “κρίσιμες ελλείψεις” σε ιατρικό εξοπλισμό

Οι σοβαρές ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού εμποδίζουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να λειτουργούν πλήρως στη Γάζα, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καταγγέλλοντας τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στην είσοδο αυτών των βασικών ειδών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη η εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα παλαιστινιακά εδάφη Ράινχίλντε βαν ντερ Βέερντ εξήγησε ότι το 53% των νοσοκομείων και το 58% των κέντρων υγείας στη Γάζα λειτουργούν μεν, αλλά μόνο εν μέρει.

Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι «αντιμετωπίζουν κρίσιμες ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό», εξήγησε.

Η εκπρόσωπος του ΠΟΥ εξήγησε ότι «το πρόβλημα» έγκειται στο γεγονός ότι κάποια εφόδια ιατρικού εξοπλισμού «χαρακτηρίζονται από το Ισραήλ διπλής χρήσης».

«Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μιλάμε για διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά εφόδια. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια», επεσήμανε, τονίζοντας ότι «οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένα βασικά φάρμακα και εφόδια πρέπει να αρθούν».

Η βαν ντερ Βέερντ έδωσε μερικά παραδείγματα από τα ιατρικά υλικά που δεν έλαβαν άδεια να εισέλθουν στη Γάζα. «Στην Ιορδανία ένα νοσοκομείο περιμένει εδώ και μήνες για να μπορέσει να φέρει εργαστηριακό εξοπλισμό, αντιδραστήρια, συμπυκνωτές οξυγόνου και ορθοπεδικό εξοπλισμό στη Γάζα», εξήγησε.

«Χωρίς εργαστηριακό εξοπλισμό και χωρίς αντιδραστήρια δεν μπορούμε να διαγνώσουμε ασθένειες ούτε να εντοπίσουμε πιθανές επιδημίες» και «χωρίς συμπυκνωτές οξυγόνου οι ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μπορεί πολύ απλά να πεθάνουν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι στη Γάζα, εκ των οποίων 10.000 παιδιά, έχουν υποστεί τραύματα που απαιτούν μακροχρόνια αποκατάσταση, προσθετικά μέλη και άλλα βοηθήματα.

Αυτές οι ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο επανειλημμένων επιθέσεων εναντίον ιατρικών δομών. Ο ΠΟΥ έχει καταγράψει φέτος 22 επιθέσεις εναντίον υπηρεσιών υγείας στη Γάζα.