Το Film Office της ΠΚΜ στην κινηματογραφική αγορά Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών

Στην κινηματογραφική αγορά Marché du Film του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών (12-23 Μαΐου 2026), μία από τις κορυφαίες αγορές για την οπτικοακουστική δημιουργία παγκοσμίως, συμμετείχε και φέτος το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε μέρος για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Marché du Film, στο περίπτερο της Ελλάδας στις Κάννες, ενώ παρέστη και στην κεντρική εκδήλωση της ελληνικής αποστολής με τίτλο “Producing and filming with/in Greece”, μια ανοιχτή συζήτηση για τις κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα, που συνδιοργάνωσαν το ΕΚΚΟΜΕΔ και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το κινηματογραφικό περιοδικό Variety.

«Η σταθερή παρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Film Office στο Marché du Film, την επαγγελματική αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό μας σχεδιασμό για την εξωστρέφεια, τη διεθνή δικτύωση και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής μας σε ανταγωνιστικό κινηματογραφικό προορισμό.

Σε ευθυγράμμιση με την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής δημιουργίας, επενδύουμε στη συμμετοχή μας στην εθνική αποστολή της Ελλάδας σε μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές αγορές, με σκοπό να προβάλλουμε τη δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα του κινηματογραφικού τουρισμού, να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και, ταυτόχρονα, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για την προβολή της περιοχής μας διεθνώς», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της αγοράς, η ομάδα του Film Office Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε σειρά στοχευμένων επαγγελματικών συναντήσεων (B2B) με εταιρείες και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου. Στόχος ήταν η προώθηση της Κεντρικής Μακεδονίας ως ανταγωνιστικού προορισμού για οπτικοακουστικές παραγωγές, καθώς και η διεκδίκηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για επαγγελματίες του χώρου. Επίσης, στο πλαίσιο της φετινής συμμετοχής στο Marché du Film, πραγματοποιήθηκαν επαφές με μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές αγορές και οργανισμούς, όπως ενδεικτικά με την American Film Market (ΗΠΑ), με το Egyptian Media and Production Hub (Αίγυπτος) και με την IIFTC- India International Film Tourism Conclave (Ινδία).

Παράλληλα, το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας συνέχισε τη συστηματική του συμμετοχή στις δράσεις δικτύωσης του ευρωπαϊκού οργανισμού EUFCN (European Film Commissions Network), ενισχύοντας περαιτέρω τη θεσμική του παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχοντας σε ενημερωτικές δράσεις για τα περιφερειακά χρηματοδοτικά κίνητρα και καινοτόμα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάδειξη περιοχών ως πόλων προσέλκυσης και υποστήριξης της οπτικοακουστικής δημιουργίας.