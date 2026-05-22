Δόμνα Μιχαηλίδου: Το “ερυθρόλευκο” story ενόψει του αγώνα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Όσοι παρακολουθούν στα social media τη Δόμνα Μιχαηλίδου, γνωρίζουν ότι με τον Ολυμπιακό και ειδικά το μπάσκετ έχει «οπαδική» σχέση.

Γι’ αυτό και λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του Final Four, η Δόμνα Μιχαηλίδου δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει το δικό της μήνυμα ενόψει του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε.

Φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα, ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που έγινε αμέσως viral.

Κρατώντας μια μπάλα του μπάσκετ, έκανε μερικά κόλπα και έδωσε το σύνθημα για τον αποψινό ημιτελικό: «Θα τους διαλύσουμε!».