Η συνάντηση της παρέας του “Παρά Πέντε”: “Βρεθήκαμε ξανά, ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε”, έγραψε ο Αργύρης Αγγέλου

Μία συνάντηση πραγματοποίησαν οι πρωταγωνιστές της σειράς του «Παρά Πέντε», με τον Αργύρη Αγγέλου να σημειώνει πως η συνύπαρξή τους δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο ηθοποιός που είχε υποδυθεί τον «Φώτη» στο σίριαλ, ανάρτησε την Πέμπτη 21 Μαΐου μία φωτογραφία στα social media, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τα τέσσερα υπόλοιπα μέλη του «Παρά Πέντε»: Γιώργο Καπουτζίδη, Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Αγγελική Λάμπρη.

Όπως έγινε γνωστό, η παρέα της σειράς βρέθηκε ξανά μαζί για τις ανάγκες διαφήμισης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχασαν την ευκαιρία να ποζάρουν όλοι μαζί, με τον ηθοποιό να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ενημέρωση: Βρεθήκαμε ξανά και ναι ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε».

Στο φόντο της φωτογραφίας διακρίνεται μία σκηνή κάμπινγκ, η οποία παραπέμπει σε ένα από τα πιο γνωστά επεισόδια της σειράς.

Δείτε την ανάρτησή του