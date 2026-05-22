MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγρίνιο: Μαθήτρια δάγκωσε την μητέρα συμμαθήτριάς της στην οποία έκανε μπούλινγκ

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων και γονέων σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με πρωταγωνίστριες δύο 16χρονες μαθήτριες, οδηγώντας σε συλλήψεις και αλληλομηνύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης έξω από σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ της πόλης, όταν μία 16χρονη φέρεται να προσέγγισε συνομήλική της και να την απείλησε και εξύβρισε. Η δεύτερη μαθήτρια είχε καταγγείλει πως δεχόταν επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά και bullying τους τελευταίους δύο μήνες.

Όπως αναφέρθηκε στις Αρχές, η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά.

Μετά το επεισόδιο έξω από το σχολείο, η μητέρα της μαθήτριας συναντήθηκε με την 16χρονη σε πλατεία του Αγρινίου, όπου ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ανήλικη επιτέθηκε στη γυναίκα και τη δάγκωσε, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για σωματική βία, απειλές και εξύβριση.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν στη σύλληψη της 16χρονης, της μητέρας της παθούσας, αλλά και της μητέρας της ανήλικης κατηγορούμενης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή, ενώ η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Αγρίνιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

ANT1: Ο Βασίλης Παπαδρόσος στο τιμόνι της ενημέρωσης – Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το Final 4 της Αθήνας – Mε αυξημένη αστυνομική παρουσία και απόλυτα ελεγχόμενη η μετακίνηση των φιλάθλων

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: “ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας”, αναφέρουν ΜΜΕ της Τεχεράνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Γρηγορίου μετά την ανανέωση στον πάγκο του Άρη: “Δύο ακόμη χρόνια, υψηλότερα στόχοι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Φάμελλος στην πρόταση για Εξεταστική: Ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα – Να πάρει θέση ο πρόεδρος της Βουλής