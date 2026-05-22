Τραγωδία στην Χαλκιδική: 70χρονος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό
Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε στην Χαλκιδική, νωρίς σήμερα το απόγευμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα, στο 13ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Μουδανιών-Κασσάνδρας, 70χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου παρέσυρε θανάσιμα έναν 49χρονο άνδρα.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Το άψυχο σώμα του 49χρονου μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.
