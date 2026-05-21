Φειδίας Παναγιώτου για Κυπριακό: Είναι ηλίθιο να έχεις θέσεις εδώ και 30 χρόνια και να μην αλλάζεις

Σε δηλώσεις που αναμένεται να συζητηθούν προχώρησε και πάλι ο Φειδίας Παναγιώτου, ο ευρωβουλευτής της Κύπρου που τώρα μπαίνει και στις βουλευτικές εκλογές με νέο κόμμα.

Ο influencer που κατάφερε να μπει στο ευρωκοινοβούλιο εκπροσωπώντας την Κύπρο, δεν απασχολεί μόνο με τον γάμο του που έγινε πριν από λίγες ημέρες αλλά και με τις πολιτικές δηλώσεις και θέσεις του, καθώς πλέον ο Φειδίας Παναγιώτου κατεβαίνει και επίσημα στον πολιτικό στίβο και στις εθνικές εκλογές του νησιού.

Ο ευρωβουλευτής που θα κατέβει με δικό του κόμμα και στις κυπριακές εκλογές, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το ποια λύση προτιμά για το Κυπριακό, ότι «ανάλογα με τα δεδομένα την ώρα που θα συμφωνήσουμε, αλλά είναι ηλίθιο να έχεις θέσεις εδώ και 30 χρόνια και να μην αλλάζεις. Τα δεδομένα αλλάζουν κάθε μέρα. Εγώ όταν ψηφίζω στο ευρωκοινοβούλιο την ώρα που πάω να ψηφίσω, καλούμαι να δεχτώ κάτι. Να πω το ψηφίζω ή δεν το ψηφίζω. Την ώρα που θα το ψηφίσουμε και θα έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, να το συζητήσουμε. Τώρα συζητάμε πράγματα όπως κάνουν 52 χρόνια», είπε και μίλησε για καλύτερους χειρισμούς.

Ο κ. Χριστοδουλίδης κινδυνολογεί για το τι εθνικό συμβούλιο θα κάνει ο Φειδίας και είπε ότι το Εθνικό Συμβούλιο δεν έχει τηλέφωνα, και θα δω αν θα αναβαθμίσουμε τον θεσμό. Γύρισε και είπε και κάποια άλλα πράγματα ότι “δεν θα συζητάει κάποια πράγματα στο εθνικό συμβούλιο αλλά επί προσωπικού με κάποιους συγκεκριμένα”.

Ακόμη είπε ότι ο φόβος που νιώθουν είναι καλός γιατί θα μπει στο κοινοβούλιο της Κύπρου όπως μπήκε στο ευρωκοινοβούλιο. “Έφερε την Κύπρο στο ευρωκοινοβούλιο και το ευρωκοινοβούλιο στην Κύπρο. Το ίδιο θα κάνουμε. Όχι όμως με το εθνικό συμβούλιο. Εκεί που πρέπει να είμαστε σοβαροί, θα είμαστε σοβαροί”, είπε ακόμη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε πάρει συνέντευξη από τον Ερσίν Τατάρ, πρώην ηγέτη του ψευδοκράτους και είχε φέρει θύελλα αντιδράσεων.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 1:27:50 στο παρακάτω βίντεο: