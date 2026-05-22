Ομόνοια: Συνελήφθη 37χρονος για ληστεία μέσα σε Ιερό Ναό

Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί, μετά από περιστατικό ληστείας που σημειώθηκε μέσα σε Ιερό Ναό στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 20ής Μαΐου 2026, όταν ο κατηγορούμενος προσέγγισε άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό του ναού και, σύμφωνα με την αστυνομία, τον ακινητοποίησε πιάνοντάς τον από τον λαιμό, προκειμένου να του αφαιρέσει τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το συμβάν από πολίτη.

Μετά από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τον 37χρονο τη στιγμή που επιχειρούσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

